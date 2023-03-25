Готовятся паковать чемоданы. В Запорожской области россияне учат коллаборантов, как правильно эвакуироваться — Федоров

25 марта, 20:48
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Российские коллаборанты не могут чувствовать себя в безопасности на оккупированных территориях (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Российские коллаборанты не могут чувствовать себя в безопасности на оккупированных территориях (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты учат местных коллаборантов временно захваченного Мелитопольского района Запорожской области, как эвакуироваться в случае контрнаступления ВСУ.

Об этом в эфире национальноготелемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Оккупанты и коллаборанты Мелитопольщины сами паникуют и пытаются испугать других — готовятся паковать чемоданы и распространяют провокации по контрнаступлению ВСУ», — отметил Федоров.

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По его словам, недавно российские оккупанты провели «тайное» собрание среди «своих» в коллективах детсадов, школ, больниц и полиции населенных пунктов Мелитопольского района, где проинструктировали коллаборантов, как эвакуироваться в случае контрнаступления украинских военных, и рассказали о «путях отхода» через оккупированный Крым.

Также в российских телеграмм-каналах распространяют методички для жителей: что делать в случае контрнаступления ВСУ, а по городу распространяют фейки о «расправе над мелитопольцами» после деоккупации, добавил мэр города.

«Крысам действительно пора убегать. А нашим людям в оккупации — верить в Вооруженные Силы Украины, ждать деоккупации и ни в коем случае не слушать оккупантов», — подчеркнул Федоров.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Мелитополь Иван Федоров Контрнаступление Война России против Украины Коллаборационизм

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