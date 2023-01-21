За минувшие сутки россияне убили троих гражданских в Донецкой области 21 января, 09:18 Россияне продолжают ежедневно обстреливать города Донецкой области (Фото:Донецкая ОВА)

В Донецкой области за прошедшие сутки, 20 января, в результате российских обстрелов погибли трое мирных жителей. Еще четыре человека получили ранения.

Как сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко, два человека погибли в Бахмуте и еще один человек в Желанном.

Кириленко отмечает, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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