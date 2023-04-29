Российские обстрелы убили гражданских в Херсонской, Черниговской и Донецкой областях 29 апреля, 10:45 Россияне продолжают обстреливать мирные украинские населенные пункты (архивное фото) (Фото:Днепропетровская ОВА)

В результате российских обстрелов Херсонщины, Черниговщины и Донетчины в течение суток погибли три человека. Есть и раненые.



Так, 28 апреля россияне убили одного человека в Торецке Донецкой области. Еще 11 человек в области получили ранения, сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

На Херсонщине в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки один человек погиб, еще шестеро — получили ранения разной степени тяжести, сообщили в ОВА.

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Оккупанты 33 раза обстреливали область, в том числе пять раз атаковали Херсон и попали по территории больницы в Белозерке.

В Черниговской области в результате ночного обстрела села Тимоновичи Новгород-Северского района погиб мирный житель и получил ранение подросток.

Как сообщили в Черниговской ОВА, этой ночью российские террористы массово обстреливали пограничные села. Стреляли авиабомбами, артиллерией и ракетами. Три человека получили ранения в Семеновке, на которую россияне сбросили управляемую ФАБ-500.