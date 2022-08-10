«Панические настроения». Правозащитница из Крыма рассказала, что происходит на полуострове после взрывов на аэродроме Саки 10 августа, 18:51 Эксклюзив НВ Новофедоровка, последствия взрывов на аэродроме Саки, 9 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в эфире Радио НВ рассказала, что происходит на территории оккупированного Россией полуострова после взрывов на военном аэродроме Саки.

«Если мы говорим об обычном населении, то [людей охватили] панические настроения. Очень заметно, что часть туристов, особенно приехавших из РФ, покидают Сакский район. Есть информация о том, что много автомобилей едет через Крымский мост. Это даже сказалось на других курортах, как, например, Ялта, где также стало меньше туристов. В некоторых регионах они даже боятся выходить на пляжи. Так что относительно информационной составляющей, она довольно существенно повлияла на местное население, находящихся там, в том числе граждан РФ», — отметила Скрипник.

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Также она добавила, что марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов объявил о "желтом уровне террористической опасности" до 24 августа в северных районах Крыма.

«В большинстве случаев речь шла только о дипломатических и политических [путях возвращения Крыма]. Мы это понимали и поддерживали. Но сегодня ситуация изменилась из-за полномасштабной атаки РФ. Поэтому минимум, о котором мы можем говорить, это то, что у Украины есть полное право на военный путь возвращения Крыма. Как крымчанка я тоже верю, что Крым будет возвращен, но мы понимаем, насколько это сложная операция. В то же время, мы видим, насколько профессионально, выдерживая нормы Международного гуманитарного права, украинская власть и армия делают свои шаги», — считает Скрипник.

9 августа на военной авиабазе РФ Саки у поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов».

В Минобороны Украины несколько иронически прокомментировали взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что защитники Украины не имеют отношения к взрывам на аэродроме в Крыму. По его мнению, взрывы могли быть вызваны как детонацией, так и «головотяпством» в российской армии и работой партизанского движения.

Washington Post со ссылкой на украинского чиновника сообщает, что подразделения украинских Сил специальных операций стоят за атакой на аэродром вблизи поселка Новофедоровка, а не американское оружие.



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