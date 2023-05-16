Россияне требуют деньги у жителей оккупированных территорий за отсрочку от мобилизации — Центр нацсопротивления

16 мая, 18:57
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Российские оккупанты (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российские оккупанты (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

На временно оккупированных территориях Украины российские войска продолжают принудительную мобилизацию местных жителей, сообщает Центр национального сопротивления.

В материале говорится, что россияне принудительной мобилизацией наживаются на местных жителей.

Как сообщает Генштаб ВСУ, после задержания в ходе первой учредительной беседы оккупанты требуют от граждан неправомерное денежное вознаграждение за «отсрочку» от мобилизации.

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Людей, отказывающиеся от уплаты взятки, или не имеющие необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевые лагеря для прохождения ускоренного курса общевоенной подготовки.

Также русские военные придумали способ, как раздавать повестки жителям временно оккупированных территорий. На местных жителей могут распространить действие закона РФ о едином реестре военнообязанных, предусматривающего введение электронных повесток.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Война России против Украины

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