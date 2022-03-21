Россияне поставили ультиматум защитникам Мариуполя: сначала капитуляция, затем гумкоридоры для населения 21 марта, 01:15 Цей матеріал також доступний українською Россияне требуют от мэра города Вадима Бойченко сдать город (Фото:REUTERS/Stringer)

Российское Минобороны поставило ультиматум украинским властям по сдаче Мариуполя к 5 утра 21 марта.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

Российское министерство обороны требует от мэра Мариуполя Вадима Бойченко сдать город, после чего россияне якобы откроют гуманитарные коридоры для населения и безоружных украинских военных как в российском, так и украинском направлениях.

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С 10 до 12 часов россияне ожидают выхода украинских военных и «иностранных наемников» без оружия. После этого они якобы пропустят гуманитарный груз в город и разрешат эвакуацию мирного населения.

Также российское минобороны «призывает Киев к благоразумию и отмене ранее отданных указаний, которые обязывали боевиков в Мариуполе жертвовать собой». Россияне также делают вид, что пригласили представителей международных организаций - ОБСЕ, Международного комитета Красного креста и ООН к мониторингу процесса на месте.

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