Россияне тайно устанавливают шпионские программы на смартфоны украинцев в РФ — ЦНС 13 июля, 17:34 Российские программы позволяет удаленно управлять устройством и получить доступ к его геолокации и файлам (Фото:Lilly Rum/ Unsplash)

Российские военные устанавливают шпионское программное обеспечение на смартфонах украинцев, которые пересекают границу с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«Российские силовики тайно устанавливают шпионское программное обеспечение на смартфонах украинцев, пересекающих границу с РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

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По их данным, вышеуказанные программы позволяет удаленно управлять устройством и получить доступ к его геолокации и файлам.

Центр сообщает, что случаи установки были зафиксированы также на смартфонах украинцев, въезжавших в РФ из стран ЕС.