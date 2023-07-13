Россияне тайно устанавливают шпионские программы на смартфоны украинцев в РФ — ЦНС

13 июля, 17:34
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Российские программы позволяет удаленно управлять устройством и получить доступ к его геолокации и файлам (Фото:Lilly Rum/ Unsplash)

Российские программы позволяет удаленно управлять устройством и получить доступ к его геолокации и файлам (Фото:Lilly Rum/ Unsplash)

Российские военные устанавливают шпионское программное обеспечение на смартфонах украинцев, которые пересекают границу с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«Российские силовики тайно устанавливают шпионское программное обеспечение на смартфонах украинцев, пересекающих границу с РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

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По их данным, вышеуказанные программы позволяет удаленно управлять устройством и получить доступ к его геолокации и файлам.

Центр сообщает, что случаи установки были зафиксированы также на смартфонах украинцев, въезжавших в РФ из стран ЕС.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Смартфоны Программа Шпионы

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