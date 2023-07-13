Россияне тайно устанавливают шпионские программы на смартфоны украинцев в РФ — ЦНС
Российские программы позволяет удаленно управлять устройством и получить доступ к его геолокации и файлам (Фото:Lilly Rum/ Unsplash)
Российские военные устанавливают шпионское программное обеспечение на смартфонах украинцев, которые пересекают границу с Россией.
Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.
«Российские силовики тайно устанавливают шпионское программное обеспечение на смартфонах украинцев, пересекающих границу с РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.
По их данным, вышеуказанные программы позволяет удаленно управлять устройством и получить доступ к его геолокации и файлам.
Центр сообщает, что случаи установки были зафиксированы также на смартфонах украинцев, въезжавших в РФ из стран ЕС.