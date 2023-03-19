Совершают атаки «по инерции». Российские войска тактически не смогут захватить Бахмут — Череватый 19 марта, 14:15 Бахмут (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Российские оккупационные войска тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута. Вокруг украинского города продолжаются активные бои, но россияне продолжают атаковать «по инерции».

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.



По его словам, сейчас действия армии РФ в районе города Бахмут тяжело назвать «большой стратегической наступательной операцией».

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«Сейчас они, по сути, тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают на инерции совершать по несколько десятков атак, но они несут огромные потери», - подчеркнул Череватый.

Он добавил, что украинское командование и штабы правильно планируют оборону. Украинские военные продолжают обескровливать врага, уменьшают его боевые возможности и ломают боевой дух россиян.

Также спикер подчеркнул, что заявления основателя ПИК Вагнера Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов — это сигнал SOS руководству РФ. Он считает, что заявления Пригожина и террориста Игоря Гиркина – это лучший демотиватор для российских войск.

Как сообщил Институт изучения войны ( ISW), руководитель ПИК Вагнер Евгений Пригожин пытается создать информационные поводы для объяснений, почему наемники не могут захватить Бахмут.