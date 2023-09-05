Россияне свозят «наблюдателей» на псевдовыборы на оккупированных территориях Украины — ЦНС 5 сентября, 06:58 РФ планирует фейковые «выборы» на оккупированных территориях (иллюстративное фото) (Фото:flickr.com/photos/kiu_h1sa/)

Российские захватчики свозят так называемых «наблюдателей» для участия в псевдовыборах на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



«Русские „выборы“ это сплошной фарс и пропагандистская имитация, где заранее известен результат и даже явка. Одну из главных ролей в этом спектакле играют наблюдатели, которых россияне вынужденно увезли на ТОТ из РФ, ведь местные отказываются участвовать в этом шоу», — написали в ЦНС.



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Так, по законодательству РФ общественными наблюдателями могут быть только члены общественной палаты — совещательного органа, контролируемого российским диктатором Владимиром Путиным.

Именно таких «наблюдателей» с РФ свозят на оккупированные территории, ведь местные палаты оккупанты создали только недавно и не нашли туда достаточного количества желающих.