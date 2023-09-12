Россияне стягивают резервы, чтобы избежать прорыва своей обороны украинскими войсками

12 сентября, 13:35
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Оккупанты (Фото:ГУР)

Оккупанты (Фото:ГУР)

Российские оккупанты стягивают резервы для недопущения прорыва своей обороны украинскими войсками. Об этом говорится в сообщении Military Media Center.

Отмечается, что с целью помешать прорыву оборонительных линий, россияне перегруппировывают свои войска между операционными направлениями и перебрасывают на фронт резервы из глубины территории России.

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Также отмечается, что противник увеличил интенсивность применения управляемых авиационных бомб, барражирующих боеприпасов Ланцет и ударных БПЛА Shahed-136/131.

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В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

По его оценкам, Россия посвятила 60% своего времени и ресурсов строительству первой оборонительной линии и лишь по 20% - второй и третьей линиям, поскольку Москва не ожидала, что украинские войска прорвутся к ним.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наступление Резерв Прорыв Война России против Украины

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