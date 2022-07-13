Россияне строят линию обороны у Антоновского моста через Днепр — Херсонская ОВА 13 июля, 20:58 Антоновский мост в Херсоне (Фото:Uaquantum via wikipedia)

В Херсонской областной военной администрации сообщили, что российские войска готовят линию обороны у Антоновского моста через Днепр. Он расположен между Херсоном и Олешками.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

В ведомстве также добавили, что в самом Херсоне оккупанты начали активнее проверять людей на улицах и блокпостах.

«Оккупанты активизировались в самом Херсоне. В городе стало больше патрулей оккупантов и проверок людей на улицах и блокпостах. Враг оказывает давление на местное население, оккупанты отбирают авто у херсонцев, грабят местные предприятия. По сообщениям местных, оккупанты строят фортификационные сооружения возле Антоновского моста», — отметили там.

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Кроме этого, в ведомстве рассказали, что оккупанты заставляют педагогов сотрудничать с ними. Они собирают учителей для прохождения «переподготовки» в оккупированном Крыму. Однако многие работники этой сферы отказываются сотрудничать, а сами россияне анонсируют открытие менее 20% учебных заведений области.

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