Оккупанты все чаще применяют авиацию в Луганской области — ОВА

12 февраля, 10:33
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Российский истребитель Су-30 (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российский истребитель Су-30 (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российские оккупанты начали все чаще использовать авиацию в Луганской области. В субботу, 11 февраля, они нанесли несколько ударов по селам региона.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Telegram.

Как отмечается, российские военные вчера нанесли авиационные удары недалеко от Червонопоповки, Житловки и Дибровы.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы Новоселовского, Макеевки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Новоегоровки, Стельмаховки, Червонопоповки и Серебрянского лесничества.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска пытаются «продавить» украинскую оборону в направлении Кременной в Луганской области. ВСУ устойчиво удерживают позиции.

https://www.youtube.com/embed/LqnEvTLkwaw
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Луганская область Обстрел Российская авиация Война России против Украины

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