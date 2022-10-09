Российские пранкеры от имени Шмыгаля пытались связаться с Халюком Байрактором — ГУР

9 октября, 09:31
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Россияне создали фейковое изображение Шмыгаля, чтобы связаться с Халюком Байрактаром (Фото:ГУР МО/Telegram)

Россияне создали фейковое изображение Шмыгаля, чтобы связаться с Халюком Байрактаром (Фото:ГУР МО/Telegram)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сорвало провокацию российских пранкеров против генерального директора компании Baykar Defence Халюка Байрактара.

Об этом сообщает Главное управление разведки в Telegram.

Отмечается, что россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar defence, производящей знаменитые беспилотники Байрактар Халюком Байрактаром. Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого было создано с помощью технологии deepfake.

Видео дня

Вместо ожидаемого разговора с господином Халюком, россиянам «повезло» пообщаться с не менее фейковым секретарем компании Baykar. Следовательно, и отвечать на вопрос: «а что же произошло сегодня с Крымским мостом?»

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В ГРУ отмечают низкий уровень подготовки российских оперативников, несколько раз разоблачивших себя во время разговора. В том числе по незнанию правильного произношения устойчивого выражения «бабине літо», которое они произносили как русское «бабье лето».

Разведка сообщает, что целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией. В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что они разоблачены, и они будут привлечены к ответственности.

https://www.youtube.com/embed/-VgqxGxf5-8
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Россия Турция Разведка Провокация Украина Байрактар

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