Российские пранкеры от имени Шмыгаля пытались связаться с Халюком Байрактором — ГУР 9 октября, 09:31 Россияне создали фейковое изображение Шмыгаля, чтобы связаться с Халюком Байрактаром (Фото:ГУР МО/Telegram)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сорвало провокацию российских пранкеров против генерального директора компании Baykar Defence Халюка Байрактара.

Об этом сообщает Главное управление разведки в Telegram.

Отмечается, что россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar defence, производящей знаменитые беспилотники Байрактар Халюком Байрактаром. Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого было создано с помощью технологии deepfake.

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Вместо ожидаемого разговора с господином Халюком, россиянам «повезло» пообщаться с не менее фейковым секретарем компании Baykar. Следовательно, и отвечать на вопрос: «а что же произошло сегодня с Крымским мостом?»

В ГРУ отмечают низкий уровень подготовки российских оперативников, несколько раз разоблачивших себя во время разговора. В том числе по незнанию правильного произношения устойчивого выражения «бабине літо», которое они произносили как русское «бабье лето».

Разведка сообщает, что целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией. В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что они разоблачены, и они будут привлечены к ответственности.