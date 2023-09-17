Россияне сосредоточились на обороне в Запорожской области и перебрасывают туда элитные формирования — ISW

17 сентября, 14:13
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Украинские военные вблизи линии фронта в Запорожской области, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

Украинские военные вблизи линии фронта в Запорожской области, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

Продвижение украинских войск на западе Запорожской области, вероятно, заставило российское командование отдать приоритет обороне в этом направлении и передислоцировать туда элитные формирования из-под Бахмута.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Так североосетинские добровольческие батальоны Штурм Осетии и Алания, которые действуют на западе Запорожской области 16 сентября опубликовали фото, на котором видно небольшой отряд российской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой (ДШВ) бригады в Нестерянке Запорожской области.

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В конце июня части этой бригады были развернуты для защиты от контрнаступления ВСУ в районе Клещеевки, что возле Бахмута, а в конце августа они были замечены там в боях.

Согласно сообщениям, по состоянию на 11 сентября подразделения 83-й бригады все еще действовали в районе Бахмута, но, отмечают аналитики, бригада возможно была распределена на два разных участка фронта.

В ISW отмечают, что в последние недели Клещеевка была центром боев в районе Бахмута, поэтому передислокация оттуда элементов 83-й бригады на фоне наступления украинских войск свидетельствует о глубокой обеспокоенности россиян относительно продвижения ВСУ в западной части Запорожской области и приоритетности для России обороны на этом направлении.

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Ранее аналитики отмечали, что украинские контрнаступательные операции на нескольких направлениях заставят российское командование выбирать, какому участку фронта отдать предпочтение и проводить передислокации.

Украинское контрнаступление таким образом закрепило на этом направлении несколько относительно элитных российских частей, таких как часть 98-й дивизии ВДВ, 83-й бригады ВДВ, 11-й бригады ВДВ, 31-й бригады ВДВ, 106-й дивизии ВДВ и 364-й бригады спецназначения главного управления ГРУ.

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Аналитики отмечают, что ранее россияне не имели желания отправлять эти относительно элитные формирования для помощи в обороне в западной части Запорожской области. К тому же украинские операции вокруг Бахмута, похоже, и дальше мешают российскому командованию делать это в больших масштабах.

ISW также сообщает, что в течение 16 сентября украинские войска к тому же продвинулись на западе Запорожской области и продолжали проникать вглубь российской обороны.

Фото, опубликованные 16 сентября, свидетельствуют, что украинские войска продвигались вдоль российских оборонительных позиций к западу от Роботино.

Другие кадры за 15 сентября показывали, что украинская пехота продвинулась дальше вдоль ряда российских оборонительных позиций непосредственно к западу от Вербового, но, вероятно, не удержала контроль над этими позициями.

«Украинское присутствие на этих российских оборонительных позициях свидетельствует о том, что российские силы также не контролируют эти позиции и что украинские силы продолжают действовать мимо российского оборонительного слоя», — отмечают аналитики.

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В ISW добавляют, что украинские силы в течение последних нескольких недель, вероятно, сделали значительный тактический прорыв вдоль участка нынешней российской линии обороны в районе Роботино, и продолжают его расширять.

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Украинские войска продолжали наступательные действия и мимо линии российской обороны к западу от Вербового, с тех пор как прорвались там 4 сентября на 2,6-километровом участке российских оборонительных позиций. При этом отсутствие там пока украинской тяжелой техники свидетельствует о том, что украинские силы еще не завершили прорыв этого слоя обороны.

Украинские официальные лица при этом отмечали, что российские оборонительные позиции, которые ВСУ пытаются прорвать сейчас, могут быть менее сложными, чем те, что украинские силы ранее прорвали на севере Запорожской области.

Аналитики ISW указывают, что россияне сосредоточили большую часть своей боевой мощи именно на передовых оборонительных позициях, и эти российские силы, вероятно, понесли большие потери и осуществили отход на подготовленные позиции в глубине российского оборонительного слоя.

ISW отмечает, что это свидетельствует о давно известной проблеме, что россиянам не хватает живой силы, чтобы укомплектовать всю свою многоэшелонированную оборону на юге Украины.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Запорожская область Юг Украины Мелитополь Линия обороны Контрнаступление Война России против Украины Токмак

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