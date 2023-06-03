Оккупанты сообщили о смерти гауляйтера на Херсонщине и обвинили ВСУ

3 июня, 19:07
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Оккупанты сообщили о смерти гауляйтера (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

Оккупанты сообщили о смерти гауляйтера (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

Российские Telegram-каналы сообщают о смерти 40-летнего Юрия Патлатого, гауляйтера села Костогрызово Херсонской области. Оккупанты обвиняют Вооруженные Силы Украины, информирует Центр журналистских расследований.

По информации пропагандистских Telegram-каналов, смерть гауляйтера наступила в результате подрыва украинского снаряда. Также погиб еще один человек по фамилии Венгрин, который находился вместе с ним.

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Оккупанты сообщают, что взрыв произошел в четверг, 1 июня, в 19:45 вблизи дома на улице Раденской, 33 в селе Костогрызово Олешковской городской территориальной общины.

Они утверждают, что Юрий Патлатый попал в центр взрыва, вызванного неустановленным боеприпасом, и умер от полученных осколочных ранений.

Представители следственного комитета Российской Федерации, которые находятся незаконно на территории Херсонской области, заявили, что ранения, полученные им, были смертельными.

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В пятницу, 2 июня, в оккупированной Михайловке Запорожской области взорвали автомобиль с коллаборационистами. Известно о двух погибших, среди которых местный бизнесмен и коллаборационист Сергей Дидовидюк и его дочь Яна, которая имела активную пророссийскую позицию. Жена Дидовидюка, которая тоже была в машине, и Бедняков, стоявший рядом, получили ранения.

СБУ в комментарии NV отметили, что все подробности будут известны после войны, и предостерегли коллаборационистов.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Подрыв автомобиля Коллаборационизм

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