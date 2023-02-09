Почти 100 «прилетов». Российские оккупанты обстреляли Сумскую область

9 февраля, 23:55
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Последствия обстрела Сумской области, 28 января (Фото:ГСЧС)

Последствия обстрела Сумской области, 28 января (Фото:ГСЧС)

В четверг, 9 февраля, в течение дня военные РФ совершили обстрел семи общин Сумской области. В результате обстрела был ранен мужчина.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Под вражеский обстрел сегодня попали Белопольская, Юнаковская, Великописаревская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Глуховская, Шалыгинская общины. В общей сложности было зафиксировано 97 прилетов, в том числе сброс пяти взрывных устройств с дрона.

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В результате российского минометного обстрела по одному из сел Юнаковской общины местный житель получил телесные повреждения. Кроме того, в общине поврежден один частный дом. В общей сложности было зафиксировано 10 «прилетов».

В Белопольской общине из-за минометного обстрела с территории РФ повреждены 3 частных дома, к тому же в результате обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения.

Пострадала от минометов и Эсманская община. В результате обстрела одного из населенных пунктов общины повреждены несколько домов и зданий.

Хозяйственное здание было повреждено также в результате минометного обстрела одного из сел Зноб-Новгородской общины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Сумская область Война России против Украины

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