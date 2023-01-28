Россияне второй раз за день обстреляли Часов Яр Донецкой области 28 января, 01:51 Обстрел Временного Яра 27 января (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Вечером 27 января россияне снова обстреляли Часов Яр Донецкой области реактивными системами залпового огня. Нанесен удар по жилому массиву.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.



В результате обстрела пожар возник в школе, многоквартирных и частных домах.

Глава ОВА отметил, что информация о пострадавших информация не поступала.

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В пятницу, 27 января, российские оккупанты обстреляли Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. Обстрел начался около 9.00 и длился более полутора часов, в результате чего погибли два мирных жителя, еще по меньшей мере пять человек получили ранения.