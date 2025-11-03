Россияне внесли изменения в шахеды под конкретные китайские антенны, сообщил Сергей Бескрестнов (Фото: Сергей Флеш / Facebook)

Российские ударные беспилотники типа шахед после очередной модернизации стали менее уязвимыми к действию средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил специалист по системам РЭБ и связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов.

«В последнее время пилоты дронов-перехватчиков сообщают, что наблюдают шахеды, которые теперь летают без антенн CRPA», — рассказал Флеш в публикации на своей странице в Facebook.

Реклама

Фото: Сергей Флеш / Facebook

Он добавил, что слышал «самые фантастические версии» относительно такой модернизации вражеских БпЛА.

«Но все проще, россияне убрали CRPA антенны с крыла и переместили их внутрь шахеда и по центру», — сообщил эксперт.

По его словам, это свидетельствует о том, что на заводе было внесено изменение в корпус шахедов именно под эти антенны производства КНР. Следовательно, добавил Флеш, россияне уверены в долгосрочной работе с Китаем.

«Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране», — предупредил Сергей (Флеш) Бескрестнов.

В феврале 2025 года Служба внешней разведки Эстонии сообщила, что Россия создала 48 научно-производственных центров по всей стране для разработки беспилотников, поскольку считает развитие военных беспилотных технологий приоритетным, а западные компоненты для БПЛА получает благодаря Китаю.

Китай передает компоненты двойного назначения через частные компании. По данным эстонской разведки, представительства западных компаний в Китае могут быть вовлечены в схемы поставок подсанкционных компонентов.

В июле издание Defense News сообщило, что Россия выделяет сотни миллиардов рублей на поддержку и развитие производства БпЛА, а работают над этим 900 компаний, большинство из которых (70%) — малый и средний бизнес.

Масштабное производство шахедов разворачивается в зоне Алабуга, где привлечены десятки тысяч рабочих. Проект реализует компания Альбатрос, ранее якобы занимавшаяся производством сельскохозяйственной техники.