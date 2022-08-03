Более 50 «прилетов». Россияне снова били по жилым кварталам в Сумской области 3 августа, 23:56 Последствия обстрела Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Российские оккупанты в среду, 3 августа, продолжали обстрелы территории Сумской области — всего за сутки зафиксировали 55 «прилетов».

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«За день россияне обстреляли три наших громады: Юнаковскую, Миропольскую и Краснопольскую. Всего 55 прилетов, к сожалению, с последствиями для гражданских людей», — написал он.

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Живицкий отметил, что в результате артиллерийского обстрела Краснопольской громады, который начался в 10:30, повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура. Глава ОВА отметил, что россияне били по жилым кварталам поселка.

По его данным, пострадавших в результате обстрелов Сумской области 3 августа нет.

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