Оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе, на который сбросили бомбу — видео

22 декабря, 23:29
Поделиться:
Оккупанты разбомбили драмтеатр, убив сотни людей (Фото:StaVlb/Twitter)

Оккупанты разбомбили драмтеатр, убив сотни людей (Фото:StaVlb/Twitter)

Российские оккупанты, временно захватившие Мариуполь Донецкой области, снесли драмтеатр, в котором убили сотни гражданских.

В соцсетях опубликовано видео, на котором техника сносит остатки здания.

Читайте также:

Российская военная техника в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Российские оккупанты увеличивают присутствие войск вокруг Мариуполя — советник мэра

Предварительно, из-за действий россиян, разбомбивших жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Мариуполя и создавших там гуманитарную катастрофу, в городе погибли по меньшей мере 25 тысяч человек. Чтобы скрыть следы своих преступлений, россияне привезли в Мариуполь мобильные крематории и заставляли местных жителей хоронить погибших в братских могилах в окрестностях города.

Видео дня

Авиабомбу на драмтеатр в Мариуполе российские оккупанты сбросили 16 марта. В это время в здании прятались сотни людей. По разным данным, погибли от 300 до 600 мариупольцев.

https://www.youtube.com/watch?v=5U-Sp13ze_U
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Мариуполь Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X