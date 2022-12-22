Оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе, на который сбросили бомбу — видео 22 декабря, 23:29 Оккупанты разбомбили драмтеатр, убив сотни людей (Фото:StaVlb/Twitter)

Российские оккупанты, временно захватившие Мариуполь Донецкой области, снесли драмтеатр, в котором убили сотни гражданских.

В соцсетях опубликовано видео, на котором техника сносит остатки здания.

Предварительно, из-за действий россиян, разбомбивших жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Мариуполя и создавших там гуманитарную катастрофу, в городе погибли по меньшей мере 25 тысяч человек. Чтобы скрыть следы своих преступлений, россияне привезли в Мариуполь мобильные крематории и заставляли местных жителей хоронить погибших в братских могилах в окрестностях города.

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Авиабомбу на драмтеатр в Мариуполе российские оккупанты сбросили 16 марта. В это время в здании прятались сотни людей. По разным данным, погибли от 300 до 600 мариупольцев.