Россияне во время оккупации снесли 300 домов в Мариуполе

27 июня, 04:25
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В горсовете добавили, что разрушения продолжаются (Фото:t.me/mariupolrada)

В горсовете добавили, что разрушения продолжаются (Фото:t.me/mariupolrada)

Россияне разрушили половину жилых домов в Мариуполе во время блокады. Еще более 300 домов снесли во время оккупации.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

«За время блокады захватчики разрушили 50% всего жилого фонда города. Более 300 домов снесли полностью уже после оккупации. При этом немало мариупольцев борются за то, чтобы их дома оставили целыми, ведь они продолжают там жить», — говорится в сообщении.

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В горсовете добавили, что разрушения продолжаются и в дальнейшем.

В частности, недавно россияне снесли два дома по пр. Металлургов, 77 и 79.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Мариуполь Война в Украине Обстрел Мариуполя

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