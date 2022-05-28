Россияне скопили силы на трех направлениях вокруг Славянска — мэр города 28 мая, 22:41 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение в Харьковской области (Фото:Генштаб)

В настоящее время в Славянске остаются около 30 000 человек

Наступать возле Славянска россияне пытаются по трем направлениям, сообщил городской глава Вадим Лях в комментарии НВ. По его словам, концентрация российских сил в направлении города со стороны Барвинкового, со стороны Изюма Харьковской области и со стороны Лимана Донецкой области.





«Я не могу оценить, сколько российских военных концентрируется вокруг города, но могу сказать, что наступательные действия и атаки со всех трех сторон», — сказал Лях.





Вместе с тем, по словам городского головы, ситуация в Славянске контролируется, а гуманитарного кризиса нет. «Нет никакой гуманитарной катастрофы, есть сообщения с Днепром, происходит эвакуация, она безопасна, эвакуационные автобусы выезжают не под угрозой, происходит подвоз продуктов. В последнее время в магазинах даже расширился ассортимент. Поэтому здесь все нормально, никакого оцепления нет. С первого дня у нас работают пункты выдачи. Сейчас мы раздаем целевую помощь — это люди с инвалидностью 1 и 2 группы, а также маломобильные граждане», — рассказал городской голова.





В течение недели, добавил Вадим Лях, Славянск дважды обстреливали. «Жертв удалось избежать, потому что многие жители эвакуировались и многие дома пусты. Особенно меня поразил случай, когда наибольшие повреждения получил дом, где жила семья из девяти человек, незадолго до этого уехавших. Они звонили, были благодарны, что прислушались к советам об эвакуации, потому что можно только представить, чем все это закончилось бы. Поэтому, пользуясь случаем, призываю всех жителей города эвакуироваться, а уехавших пока не возвращаться». — отметил он.





По последним данным, в Славянске сейчас остаются около 30 000 человек, однако их эвакуация продолжается. «На сегодняшний день мы оцениваем, что около 30 000 человек осталось. Эвакуации продолжаются. Позавчера в Тернополь выехало около 100 человек. Это была организованная эвакуация. Также люди уезжают самостоятельно, но не готов сказать, сколько людей уехали таким образом. Но возможность эвакуироваться мы предоставляем всем. Автобусы выходят каждый день. Выезжающие люди не остаются там на произвол судьбы. С ними работают и благотворительные фонды, и они в общем-то понимают, куда едут», — сказал мэр Славянская.

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