«Из 300 россиян остается 50». Как ВСУ справляются с атаками оккупантов в Угледаре, Бахмуте и Марьинке — рассказывает военный 10 февраля, 09:06 Эксклюзив NV Военный рассказал, как ВСУ справляются с атаками оккупантов в Угледаре, Бахмуте и Марьинке (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Угледар штурмуют почти каждый день, говорит боец ВСУ Александр Войтко. Впрочем, удачное расположение города, по его словам, позволяет уничтожать и технику, и живую силу врага.

По какой тактике действуют враги и что происходите рядом — в Бахмуте и Марьинке, Войтко рассказал в интервью Radio NV.

— Очертите нам ситуацию, в которой сейчас находятся наши защитники Угледара. Там за последние полтора-два месяца россияне совершили две достаточно массированные атаки. Очевидно, ожидаем следующих наступлений.

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— Пока что ситуация сложная, но контролируемая. Да, действительно, российские войска попытались наступать, попытались зайти в Угледар, однако это у них не получилось. Сам Угледар находится на возвышенности, то есть подходы к нему простреливаются нашей артиллерией и это позволяет нашим подразделениям удерживать город и не допускать российских захватчиков в населенный пункт.

Но попытки штурма идут. Я бы не сказал, что их было четко два. Они продолжаются почти каждый день. Однако враг там получил хороший отпор. Очень значительное количество живой силы и техники россиян было уничтожено.

Поэтому сейчас они, получив такой хороший отпор, перегруппировываются, но очевидно, что они не оставляют планов наступать, в том числе и на угледарском направлении, и пытаться взять штурмом этот населенный пункт. Но ситуацию наши вооруженные силы там контролируют.

— Во время штурмов россияне используют значительное количество бронетехники (и танков, и БМП, БТРов). Россияне все же находятся на броне? У них действительно так много той техники на угледарском направлении, что они могут так массированно наступать, как это демонстрируют на видео?

— У них много бронетехники. Действительно, на угледарском направлении они смогли сконцентрировать ее много. И на других тоже. С начала войны так было и этот фактор никуда не исчез — огромные запасы тысячи единиц остались в России от Советского Союза.

Да, в большинстве своем эта техника старая, но как-то ездит, как-то ведет огонь. Потому она у них есть и будет еще долгое время. Еще это долгое время нашим защитникам придется сталкиваться и на угледарском и на всех других направлениях со значительным количеством бронетехники.

Но есть способы борьбы с этим. Очень значительное количество уничтожается.

После широкомасштабного вторжения 24 февраля было несколько этапов войны. И сейчас как раз этап, когда россияне пытаются атаковать по нескольким направлениям значительными силами. А наши вооруженные силы уничтожают и технику, и их военных.

Наши резервы также, должны понимать, готовятся. Я думаю, что придет время нашего контрнаступления и освобождения всех наших территорий после этого продолжающегося сейчас этапа.

— Когда мы общаемся с бойцами в Бахмуте, они говорят, что там не так много бронетехники, в основном происходят штурмовые действия силами пехоты. Вместо этого под Угледаром мы наблюдаем огромное количество техники. Есть ли у вас какое-то логическое объяснение, почему разные тактики они используют?

— Насколько я понимаю ситуацию, в Бахмуте они использовали пехоту, которую им совершенно не жалко. Это бывшие зеки, другие разные элементы, которых набирали в группу Вагнера. Там они могли позволить себе не считаться с потерями в людях, в бойцах, и просто так гнали их без поддержки техники.

А здесь морская пехота, другие подразделения их регулярных Вооруженных сил, поэтому они используют больше именно бронетехники.

— Аналитики Deepstate в своем свежем своде заявили о том, что им удалось верифицировать потери 55-й бригады морской пехоты, штурмующей Угледар, в количестве 31 единицы военной техники. Это и БТРы, и танки разных модификаций. Как это много? Или, может, мало?

— Это довольно значительное количество и поэтому сейчас немного снизился темп их атак. Очевидно, российские захватчики не рассчитывали, что наши Вооруженные силы будут так удачно действовать и настолько много в тех первых волнах смогут уничтожить их техники. Поэтому сейчас там идет определенная перегруппировка, определенным образом атаки ослабли.

Более 30 единиц подтверждены на 100% по доказательствам — это очень много. На самом деле, там было уничтожено больше этой техники, поэтому сейчас у россиян определенный ступор случился.

Из перехватов мы слышали, что из некоторых батальонов, где было по плюс-минус 300 военнослужащих, осталось по 50, командование все равно пытается их вести в атаку. Но мы понимаем, что это за наступательные действия, если бойцы видят, что их так мало осталось и такие у них большие потери.

Можем говорить, что в целом оборона Угледара сейчас удачная. Будем надеяться, что так оно будет продолжаться и дальше. Все наши бойцы на 100% выполняют свой долг там сейчас.

— Знаете, что самое удивительное? То, что на некоторых фотографиях с уничтоженной российской техникой было от восьми до десяти машин одновременно сконцентрировано. Это как флешбек — Киевщина, север Украины образца февраля 2022 года, когда их колонны тоже жгли просто в огромных масштабах. Почему они позволяют себе такие потери? Почему так гуськом, как говорится, двигаются и позволяют артиллерии так себя уничтожать?

— Лично я сталкивался с этим с 24 февраля на многих направлениях — и под Киевом это было, и в херсонском контрнаступлении. Это слабая координация их действий. К счастью, никуда она не исчезла. Не было у них такого шанса — взять каких-то удачных командиров, которые бы по-другому к этому подходили.

Поэтому слабая координация у них сохраняется. И где-то в таких напряженных моментах, в определенном хаосе напряженных боев, они допускают такие скопления. Это для нас хорошо. Будем надеяться, что так и дальше будет продолжаться с их стороны.

— Я посмотрел видео с захватом пленников 155-й бригады, которых удалось захватить нашим бойцам из 72-й бригады Черных запорожцев. Там 20-летние ребята, у них в глазах есть какой-то огромный испуг. Я так понимаю, что это мобилизованные россияне, штатно закрывшие численность этих морских бригад, а на самом деле тех морпехов уже и нет, которые профессиональные?

— Нельзя сказать, что их нет вообще, но значительное количество кадровых российских военных уже погибло после 24 февраля, потому что потери у них огромные. И полностью, я думаю, достоверная статистика, которую дает наш Генеральный штаб. То есть, это огромные потери, огромное количество убитых, еще большее количество раненых.

Поэтому кадровые части у них уже обескровлены. Действительно, есть такое, что больше мобилизованных и они где-то хуже обучены. Но у этого вопроса есть еще другой аспект: все еще сохраняется у них достаточно значительный объем живой силы (за счет мобилизации тоже), и достаточно значимый размер техники. И хотя они где-то менее обучены, но на интенсивность боевых действий это каким-либо переломным образом не влияет. Они еще могут совершать значительные атаки и могут на определенных участках наносить нам также урон.

Но весь ход войны после широкомасштабного вторжения доказывает, что если бы у российской армии все было бы хорошо, то, наверное, сейчас дела у нас были бы не очень. А поскольку мы смогли сначала отбросить от Киева, потом из других областей, потом провели ряд удачных больших контрнаступлений на Харьковщине и на правобережье Херсонщины, то не такая армия у них была обученная, вышколенная уже к началу.

А сейчас у них не могут в этом улучшаться дела, а только ухудшаться. И еще раз подчеркну: хотя этот тренд есть, но достаточно большой объем военной мощи у них еще остается. Поэтому придется нам сложно. Но мы воюем за свою землю, для нас это не какой-то конфликт на воображаемой территории, где мы можем отступать и сдавать наши города. Это наша земля, наши семьи за нашими спинами. Поэтому единственным итогом этой войны будет освобождение всей нашей территории.

— Известно ли вам, какая численность российских войск сейчас сконцентрирована на угледарском направлении?

— Сложно сказать, потому что такие данные есть у наших штабов, занимающихся планированием операций. Я думаю, что речь идет о десятках тысяч, достаточно значительные силы там накопились. Мы должны понимать, что фронт не сконцентрирован несколько километров у Угледара — это от Большой Новоселки до Угледара, фронт довольно протяженный. И с резервами, думаю, что более 10 тысяч у них точно там сконцентрировано.

– Угледар очень сильно зависим от донецкого направления. К нему условно относятся такие населенные пункты как Авдеевка, Марьинка, Невельское, Опытное, Водяное. Вся эта агломерация в последнее время согласно сведениям нашего Генерального штаба очень активно простреливается артиллерией. При этом, как понимаю, активных штурмовых действий, таких как под Бахмутом или Угледаром неделю назад, россияне не производят. Зачем так активно россияне используют артиллерию на донецком направлении?

— Там продолжаются штурмовые действия. Возможно, сейчас, в этот промежуток последних дней не столько живой силы и техники туда привлекает враг, потому что он также понес там значительные потери. С 24 февраля эти населенные пункты — Марьинка и другие — они пробуют штурмовать, немного продвинулись. Но они еще остаются определенной частью под нашим контролем.

Там были и остаются значительные укрепрайоны еще с 2014 года, которые наши Вооруженные силы делали, поэтому врагу там очень сложно, он там понес значительные потери. И сейчас пытается в большей степени работать артиллерией, чтобы где-то подавить наши огневые точки, нанести определенные разрушения этим нашим укрепрайонам.

Но Вооруженные силы тоже и там держат оборону. В лобовых атаках, особенно в первые месяцы, на Авдеевку, Марьинку враг потерял очень много людей. Сейчас где пытается маневрировать, обходить с флангов, но туда привлекалось очень много мобилизованных из Донецка и Луганска в начале. Мы знаем из источников, в том числе и наших, и враждебных, и перехватов, что большая часть луганской и донецкой пехоты погибла на этом направлении, потому что их сразу бросили в эти лобовые атаки. Они были очень плохо оснащены по сравнению с российскими регулярными частями и были уничтожены.

У нас там позиции сильные, наши Вооруженные силы делают все для защиты этих населенных пунктов. А Марьинка, для понимания, это ворота в Донецк фактически. Там по прямой километров 15 и уже Донецк. Вот такой населенный пункт с 24 февраля они не могут взять полностью. Честь и хвала нашим Вооруженным Силам.

Думаю, там успешная оборона будет продолжаться и придет то время, когда с Марьинки мы будем возвращать наши временно оккупированные территории в Донецкой области вплоть до границы с Россией.

— Вожак так называемых «ДНРовцев» Денис Пушилин уже, наверное, раз где-то 12 захватил Марьинку. На каких рубежах эта оборона продолжается? Могли бы вы дать больше ясности по поводу Марьинки?

— Город, к сожалению, почти полностью в развалинах. Это уже сложно назвать городом или каким-нибудь населенным пунктом. Там продолжаются значительные бои с использованием танков на улицах и артиллерии. И пехотные бои там происходят. Не буду очень подробно конкретизировать, но скажу, что враг Марьинку полностью не взял. И не светит это ему в ближайшей перспективе. Определенную часть Марьинки враг контролирует, он действительно зашел в этот населенный пункт, это уже не секрет. Но и наши вооруженные силы в достаточно значительной части Марьинки еще держат свои позиции.

— Директор компании SpaceX объявила о том, что теперь они не будут позволять использовать Starlink для поддержки нашей беспилотной авиации. Мол, с самого начала не договаривались по поводу таких условий. Изменилось ли что-то уже в смысле использования Starlink для наших военных? Как это рискованная ситуация? Как это может быть реализовано?

— Пока мы не видим каких-либо проблем со Starlink у себя. Но, возможно, это решение только было принято руководством компании SpaceX и они в ближайшее время будут вносить изменения.

Использование Starlink очень важно для наших Вооруженных сил. Конечно, эту проблему нужно конкретизировать, что само руководство компании SpaceX подразумевает под этим, какие функции они планируют ограничить, и в самое короткое время решить. Идеальным вариантом было бы то, чтобы они использовались так же, не было бы каких-либо технических ограничений.

Starlink является достаточно важным и средством коммуникации, а также ( не будем слишком подробно конкретизировать, чтобы не давать врагу больше информации об этом) достаточно весомым звеном в ведении боевых действий, в том числе и с беспилотниками, и во многих других аспектах. Поэтому руководству нашего государства, кто ответственен за это, было бы очень важно прокоммуникировать и попробовать эту проблему решить, чтобы поменьше было каких-либо технических ограничений со Starlink.