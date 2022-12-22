Российские оккупанты сбросили взрывчатку с квадрокоптера на пограничные Сумской области — ОВА 22 декабря, 10:03 Сумская область после одного из обстрелов (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Ночью, в четверг, 22 декабря российские оккупанты сбросили взрывчатку с квадрокоптера на приграничные Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

«После полуночи враг сбросил взрывчатку с квадрокоптера на пограничные Краснопольские общины», — говорится в сообщении.

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В среду, 21 декабря, российские войска нанесли 23 удара по приграничной Сумской области. Под вражеским огнем были Середино-Будская и Глуховская общины.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупационных войск РФ в районе 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.