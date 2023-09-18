Оккупанты атаковали автостанцию в Бериславе: четверо раненых

18 сентября, 11:04
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Телеграм)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Телеграм)

Утром в понедельник, 18 августа, российские оккупанты атаковали город Берислав Херсонской области с беспилотника. В результате атаки РФ пострадали четверо гражданских людей.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, оккупанты целенаправленно ударили по месту скопления людей, сбросив взрывчатку возле местной автостанции.

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«Раненые — это трое мужчин, 75, 56 и 73 года, а также 67-летняя женщина», — отметил Прокудин.

Он отметил, что все пострадавшие сейчас находятся в больнице, где медики оказывают им помощь.

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Кроме того, Прокудин добавил, что в результате обстрела Николаевки 17 сентября, когда около девяти вечера войска РФ атаковали дома местных жителей, погиб 40-летний мужчина, а еще один получил ранения.

17 сентября россияне обстреляли Белозерскую громаду Херсонского района. В результате этого погиб 69-летний мужчина и еще один человек получил ранения. Также были повреждены по меньшей мере пять частных домов и хозяйственные постройки.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область БПЛА Агрессия РФ Дроны Война России против Украины Берислав атака дронами

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