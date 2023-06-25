«Ветер был в сторону противника». Оккупанты сбросили химический снаряд на ВСУ — Силы обороны 25 июня, 16:33 Оккупанты последние сутки атакуют позиции Сил обороны на Марьинском направлении (Фото:REUTERS/Stringer)

Россияне сбросили на позиции ВСУ химический боеприпас, но ветер подул в сторону самих оккупантов.

Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

По его словам, случай произошел на Марьинском направлении в Донецкой области.

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«Зафиксирован факт сброса на одну из позиций запрещенного химического боеприпаса — аэрозольного, удушающего действия. Ветер был в сторону противника», — заявил Шершень.

Шершень отметил, что оккупанты в течение последних суток пытались атаковать позиции Сил обороны на Марьинском направлении. В результате, на этом участке фронта произошло 13 боевых столкновений.

По словам спикера, защитники сумели отбить штурмы, и враг отступил.

Используя танки, РСЗО и ствольную артиллерию, на Марьинском направлении враг совершил более 440 обстрелов.

Он также добавил, что противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Курахово и Алексеевка.

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где за сутки произошло 29 боевых столкновений.

Также сообщалось, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 224 тысяч своих солдат — из них 720 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили 19 артиллерийских установок врага.