Россияне сбросили четыре авиабомбы на остров Змеиный — ОК Юг

11 февраля, 10:12
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Россияне сбросили четыре авиабомба на Змеиный (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces / Handout via REUTERS)

Россияне сбросили четыре авиабомба на Змеиный (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces / Handout via REUTERS)

В ночь на субботу, 11 февраля, российские оккупанты сбросили с самолета Су-24М четыре авиабомбы на остров Змеиный.

Об этом сообщают в Оперативном командовании Юг.

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Также ночью враг атаковал территорию Одесской области. Так россияне, пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах, направили по расположенной там критической инфраструктуре ракеты воздушного базирования.

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Кроме того, из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма враг применил противокорабельные ракеты Оникс, которые попали в прибрежную зону.

К счастью, человеческих потерь и пострадавших нет.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Крым Одесская область Су-24 Бомбы Юг Украины Война России против Украины Остров Змеиный

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