Оккупанты сбросили бомбу на склады с гумпомощью в Луганской области 30 июня, 00:15 Обстрелы оккупантов в Луганской области (иллюстративное фото) (Фото:facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Оккупанты пытались уничтожить склад с гуманитарной помощью в Луганской области с помощью авиабомбы. Почти разрушены ангары и поврежден транспорт.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



"Авиабомба попала в наши склады с гумпомощью. Почти разрушены ангары и поврежден транспорт. Без жертв», – рассказал Гайдай.

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По его словам, оккупанты продолжают попытки захвата Лисичанска. Город находится под постоянным обстрелом. Там остаются около 15 тысяч мирных жителей.

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