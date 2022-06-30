Оккупанты сбросили бомбу на склады с гумпомощью в Луганской области

30 июня, 00:15
Обстрелы оккупантов в Луганской области (иллюстративное фото) (Фото:facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Обстрелы оккупантов в Луганской области (иллюстративное фото) (Фото:facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Оккупанты пытались уничтожить склад с гуманитарной помощью в Луганской области с помощью авиабомбы. Почти разрушены ангары и поврежден транспорт.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Авиабомба попала в наши склады с гумпомощью. Почти разрушены ангары и поврежден транспорт. Без жертв», – рассказал Гайдай.

Видео дня

По его словам, оккупанты продолжают попытки захвата Лисичанска. Город находится под постоянным обстрелом. Там остаются около 15 тысяч мирных жителей.

Читайте также:
Ситуация в Лисичанске. Город под постоянными обстрелами, в нем остаются 15 тысяч жителей — Гайдай
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Луганская область Война на Донбассе Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X