Выпустили управляемые авиабомбы. Россияне обстреляли жилые дома в Херсонской области, есть погибший и пострадавшие 2 сентября, 15:21 Последствия обстрелов Херсонской области в субботу, 2 сентября (Фото:phogovua/Telegram)

В субботу, 2 сентября, российские оккупанты нанесли авиационный удар по жилым домам Бериславского района Херсонской области. В результате удара погиб местный житель и пострадали два человека.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин в своем Telegram.

Прокудин заявил, что оккупанты выпустили управляемые авиабомбы по селу Одрадокаменка и попали в частные дома.

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От обстрела погиб 43-летний мужчина. Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики. Также пострадал 57-летний мужчина, у которого множественные осколочные ранения.

По словам Прокудина, из-за авиаудара поврежден ряд домов в селе.

27 августа российские оккупанты обстреляли село Вировка Херсонской области. В результате этого один человек погиб, еще один получил ранения.