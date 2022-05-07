Российские оккупанты сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка на Луганщине: в подвале прятались 90 человек

7 мая, 22:09
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Россияне сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка (Фото:Сергей Гайдай)

Россияне сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка (Фото:Сергей Гайдай)

Российские войска сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области близ Лисичанска. Там от обстрелов прятались около 90 жителей.

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Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, около 30 человек уже спасли из-под завалов, спасательная операция продолжается.

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«Рашисты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село. Все, кто не успел эвакуироваться. После попадания в клуб подвал школы был единственным местом спасения, но россияне забрали у людей и этот шанс», — рассказал Гайдай.

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https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/150399960832729
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Школа Луганская область Лисичанск Бомбы Бомбежка Бомбоубежище Сергей Гайдай Война России против Украины

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