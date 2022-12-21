Россияне сбили собственный вертолет в Запорожской области
Вертолет сбили в первых числах декабря из ЗРПК Панцир-С1 (Фото:Воздушные силы ВСУ/Telegram)
Войска РФ в Запорожской области сбили собственный ударный вертолет Ка-52 Алигатор.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram со ссылкой на сообщения российских пабликов.
«Кацапское ПВО оно такое. Сбить ракету — нет! Сбить собственный вертолет или самолет — да! Мы за второй вариант! А пока весь экипаж зенитчиков приглашаем на праздничный ужин в их честь», — говорится в сообщении Страткома.
По словам российских пропагандистов, вертолет сбили в первых числах декабря из ЗРПК Панцир-С1. Сообщается, что экипаж Ка-52 якобы выжил.
Воздушные силы Украины в Telegram также опубликовали фото сбитого дружественным огнем российского вертолета.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 267 вертолета и 281 самолет. Также ВСУ ликвидировали около 99 740 военных РФ, а за минувшие сутки — 510.