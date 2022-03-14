Россияне сами сдают украинской разведке свои подразделения и офицеров — СМИ 14 марта, 12:12 Цей матеріал також доступний українською ВСУ уничтожает технику и живую силу оккупантов благодаря сведениям из РФ (Фото:Коллаж НВ)

Военнослужащие ВС РФ сливают украинской разведке информацию о местонахождении своих оккупационных сил, рассказал Цензор.net один из пилотов аэродрома в Василькове.

Как сообщается, недавний удар по российскому командному пункту, управлявшему войсками на киевском направлении, был нанесен именно благодаря сведениям, полученным из России.

«Руководители РФ уже поняли, что война проиграна. И потому нам начали сливать информацию и о том, где разворачиваются командные пункты, и о наиболее активных генералах, приезжающих на позиции. У нас уже много примеров таких сливов», — отметил пилот.

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По его словам, Россия уже проиграла первую фазу войны, поскольку оккупационными силами руководили так называемые «паркетные генералы».

«Теперь, как мы видим, в Украину начали присылать тех людей, которые реально умеют воевать. А их уже сдают. Чтобы прекратить войну, нам нужно перебить наиболее подготовленный руководящий состав противника. И мы это уже делаем. Нам на правах анонимности слили данные кадыровских вожаков. Все данные подтвердились. И мы эффективно отработали», — добавил летчик.

Эту же информацию подтвердил журналистам и представитель украинской разведки.

«Эти данные нам передают сочувствующие Украине, кто пытается нам помочь хотя бы таким образом. Вы же сами слышали, как на пресс-конференции пленные российские летчики рассказывали, что знают о случаях, когда при катапультировании с подбитого самолета у них не раскрывались парашюты. Поэтому они и разбиваются вместо того, чтобы спасаться. Изучая места падения вражеских пилотов, мы неоднократно говорили, что они погибли именно из-за этого. У нас две версии, почему это происходит. Первая — приказ специалистам инженерно-технического состава армии противника, чтобы подбитые не попадали в плен к нам. А вторая — возможно, это делают специально, сочувствуя нам. Такая себе внутренняя диверсия», — считает он.

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