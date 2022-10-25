Россияне не собираются самостоятельно отступать из Херсона — Данилов 25 октября, 14:25 Алексей Данилов (Фото:Handout via REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ситуация в Херсоне «непростая».

В интервью Sky News он сказал, что не ожидает, что российские оккупационные войска самостоятельно отступят из города.

«У них есть свой план, который, я думаю, мы понимаем», — отметил секретарь СНБО.

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Кроме того, по его словам, Каховская дамба была заминирована оккупантами и есть опасения, что они могут подорвать ее.

«Поживем-увидим, а если подорвут, то идея с водоснабжением в Крыму пропадет лет на 10−15, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды», — добавил Данилов.

Ранее спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав на другой берег Днепра.

