Россияне с начала 2025 года чаще сбрасывают бомбы на свои и оккупированные территории (Фото: СС)

Россияне с начала 2025 года стали чаще сбрасывать авиабомбы на территорию своей страны и временно оккупированные территории Украины. Сейчас известно о почти 100 таких случаях.

Об этом во вторник, 24 июня, сообщает Telegram-канал Astra.

По данным издания, 21 июня с российского бомбардировщика «внештатно сошла» полутонная бомба ФАБ-500. Авиабомба упала на временно оккупированный поселок Новая Еленовка под Докучаевском.

Как пишет Astra, в результате этого были повреждены четыре частных дома. Погибших и пострадавших, вероятно, не было.

Это уже не первая авиабомба, упавшая на российские или оккупированные территории в этом месяце. Telegram-канал пишет, что 11 июня полутонная российская авиабомба образовала воронку на огороде жительницы села Долгий Колодец в Курской области.

По подсчетам журналистов, в период со 2 по 21 июня с российских самолетов сошло по меньшей мере еще 10 ФАБов

Telegram-канал пишет, что сейчас известно как минимум о 94 авиабомбах и трех ракетах, которые с начала 2025 года сошли с российских самолетов и упали на территории России и оккупированные регионы Украины. В 2024 году на эти территории упали по меньшей мере 165 авиабомб.