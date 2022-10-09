Россияне с дрона сбросили гранату по центру села в Сумской области: погибла женщина — ОВА 9 октября, 21:48 Россия ежедневно продолжает атаковать Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Российские оккупанты атаковали мирных жителей в селе Мирополье Сумской области, используя беспилотник. В результате погибла 41-летняя женщина.



Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, россияне сбросили гранату с дрона в центр села, в зону отдыха возле магазина.

Работница магазина, которая в то время находилась рядом, была ранена. К сожалению, ее не смогли спасти из-за массивного кровотечения от осколочных ранений. Женщина погибла. Ей был 41 год. Без матери осталось трое детей.

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Муж и старший сын погибшей — военнослужащие, защищающие Украину в рядах Вооруженных Сил. Двое других детей — школьники.

Живицкий отметил, что в это время у магазина было немало мирных жителей, которые отдыхали.

Когда женщину пытались спасти, россияне сбросили еще одну гранату из дрона. От второго взрыва чудом никто не пострадал.



«Видел ли враг, что целился в мирный объект? Что там были мирные гражданские люди? Бесспорно. Это даже хуже терроризма», — написал Живицкий.

С тех пор как россияне вынуждены были отступить из северных областей Украины, в частности, Сумской, они регулярно обстреливают приграничные районы с территории РФ, в том числе с применением артиллерии и авиации.