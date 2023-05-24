В Мелитополе россияне демонтировали и отправили на реставрацию танк Т-70 — видео

24 мая, 09:45
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Танк Т-70 (Фото:Оккупационная администрация Мелитополя/Telegram)

Танк Т-70 (Фото:Оккупационная администрация Мелитополя/Telegram)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне демонтировали танк Т-70 с мемориального комплекса Братское кладбище. Его отправят в Санкт-Петербург на реставрацию и восстановление механизма. Об этом сообщает оккупационная администрация города в Telegram.

Танк демонтировали в среду, 24 мая, по указанию так называемого «губернатора Запорожской области» Евгения Балицкого.

В самопровозглашенной «администрации» региона публикуют видео, где видно, что танк успешно демонтировали и уже направили в Санкт-Петербург. На нем видно красный советский флаг.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1661259559586119680

По сообщению пропагандистов, это является частью «подготовки ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков». Они также уверяют, что танк вернется в город 23 октября для парада.

Танк Т-70 был разработан в 1941 году. Танки приняли участие в боях уже с 1942 года. После окончания Второй мировой войны Т-70 был снят с вооружения Советской армии, несмотря на это, большое количество танков Т-70 хранится в военных музеях и мемориалах постсоветских государств.

Теги:   Мелитополь Временно оккупированные территории

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