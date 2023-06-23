«Месть за Чонгар». Российские оккупанты атаковали район Антоновского моста — ОК Юг

23 июня, 10:30
Поделиться:
Оккупанты заявили об ударе по мосту вблизи Чонгара (Фото:Vladimir Saldo via Telegram/Handout via REUTERS)

Оккупанты заявили об ударе по мосту вблизи Чонгара (Фото:Vladimir Saldo via Telegram/Handout via REUTERS)

После удара по Чонгарскому мосту российские оккупанты атаковали район Антоновского моста, об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в пятницу, 23 июня.

Она рассказала, что оккупанты возвращаются, начинают обстреливать сильнее, терроризируя правый берег.

«В частности, за ночь применили тактическую авиацию, в несколько нетипичный способ ударили в район Антоновского моста там, где они раньше не бомбили, больше тяготели к Бериславскому району. Сейчас такая себе месть за Чонгар», — сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

Видео дня

По ее словам, сейчас не везде грунт позволяет оккупантам вернуться на позиции после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Однако на некоторых участках они используют в том числе частные дворы и второй этаж зданий для расположения огневых позиций.

Читайте также:
Эксперт рассказал, насколько усложнят логистику оккупантов удары по мостам в Чонгаре

«Вода постепенно отходит, с левого берега немножко медленнее, чем с правого. На деоккупированной части Херсонщины состояние уже более-менее стабильное, но на левом берегу еще есть подтопленные районы. Тем не менее, враг пытается вернуться на те позиции, которые были потеряны из-за высокой воды, и одновременно усиливает обстрелы, в частности, за минувшие сутки мы фиксируем уже повышение количества обстрелов до 91», — сказала она.

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «дальше будет».

В свою очередь в Кремле отказались комментировать удар по мосту: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос в минобороны страны-агрессора РФ.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Херсонская область Чонгар Наталья Гуменюк Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X