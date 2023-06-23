«Месть за Чонгар». Российские оккупанты атаковали район Антоновского моста — ОК Юг 23 июня, 10:30 Оккупанты заявили об ударе по мосту вблизи Чонгара (Фото:Vladimir Saldo via Telegram/Handout via REUTERS)

После удара по Чонгарскому мосту российские оккупанты атаковали район Антоновского моста, об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в пятницу, 23 июня.

Она рассказала, что оккупанты возвращаются, начинают обстреливать сильнее, терроризируя правый берег.

«В частности, за ночь применили тактическую авиацию, в несколько нетипичный способ ударили в район Антоновского моста там, где они раньше не бомбили, больше тяготели к Бериславскому району. Сейчас такая себе месть за Чонгар», — сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

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По ее словам, сейчас не везде грунт позволяет оккупантам вернуться на позиции после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Однако на некоторых участках они используют в том числе частные дворы и второй этаж зданий для расположения огневых позиций.

«Вода постепенно отходит, с левого берега немножко медленнее, чем с правого. На деоккупированной части Херсонщины состояние уже более-менее стабильное, но на левом берегу еще есть подтопленные районы. Тем не менее, враг пытается вернуться на те позиции, которые были потеряны из-за высокой воды, и одновременно усиливает обстрелы, в частности, за минувшие сутки мы фиксируем уже повышение количества обстрелов до 91», — сказала она.

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «дальше будет».

В свою очередь в Кремле отказались комментировать удар по мосту: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос в минобороны страны-агрессора РФ.