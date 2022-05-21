Россияне разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском

21 мая, 22:42
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Россияне разрушили Павлоградский мост (Фото:Сергей Гайдай)

Россияне разрушили Павлоградский мост (Фото:Сергей Гайдай)

Российские оккупанты уничтожили Павлоградский мост между городами Северодонецк и Лисичанск в Луганской области. Это уже второе разрушение этого инфраструктурного объекта оккупантами.

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Об этом сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай.

«Это уже во второй раз. В июле 2014 года при освобождении Лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Мост восстановили в 2016 году. Сегодня история повторилась», — написал Гайдай в соцсетях.

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Соединение между городами, несмотря на это, есть.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/153919017147490
https://www.youtube.com/watch?v=jC4sRdl8IAQ&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9D%D0%92
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Донбасс Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Северодонецк Лисичанск Российские военные Война на Донбассе Сергей Гайдай

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