Россияне разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском 21 мая, 22:42 Цей матеріал також доступний українською Россияне разрушили Павлоградский мост (Фото:Сергей Гайдай)

Российские оккупанты уничтожили Павлоградский мост между городами Северодонецк и Лисичанск в Луганской области. Это уже второе разрушение этого инфраструктурного объекта оккупантами.

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Об этом сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай.

«Это уже во второй раз. В июле 2014 года при освобождении Лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Мост восстановили в 2016 году. Сегодня история повторилась», — написал Гайдай в соцсетях.

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Соединение между городами, несмотря на это, есть.



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