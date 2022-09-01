Россияне разрушили и повредили в Украине более 200 религиозных сооружений 1 сентября, 03:16 Церковь в Мариуполе, поврежденная российскими обстрелами, 28 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В результате полномасштабного российского вторжения в Украине полностью разрушены или получили повреждения по меньшей мере 205 религиозных сооружений в 14 областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.



«По информации Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, с 24 февраля по 23 августа 2022 года по меньшей мере 205 религиозных сооружений в 14 областях Украины были полностью разрушены или подверглись разрушениям различной степени вследствие вооруженного нападения РФ: церкви, мечети, синагоги, здания религиозных общин Украины», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что пять из 205 поврежденных религиозных сооружений – мусульманские, пять – иудейские, остальные – 195 – христианские. 29 принадлежат протестантским общинам, 20 - Православной церкви Украины, четыре - Римско-католической церкви, три - Украинской греко-католической церкви. Семь построек принадлежат Свидетелям Иеговы.

132 из 195 поврежденных христианских сооружений ( 68%) принадлежат Украинской православной церкви.

Наибольшее количество разрушенных религиозных построек в Луганской (56) и Донецкой (48) областях, а также на Киевщине (34) и Харьковщине (25).

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