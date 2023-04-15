Россияне на оккупированных территориях планируют разработать новую стратегию для борьбы с партизанами — ЦНС 15 апреля, 16:44 Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Россияне на временно оккупированных территориях планируют разработать новую стратегию борьбы с украинскими партизанами. Это связано с тем, что текущие меры не приносят желаемого результата.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что директор ФСБ Александр Бортников, министры силового блока России и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов провели видеоконференцию, на которой пытались найти новые пути давления на подполье на временно захваченных территориях Украины.

Видео дня

По данным ЦНС, официальная цель заседания — усовершенствование профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среды.

«Вроде бы враг намерен уделить особое внимание вопросам противодействия так называемой „идеологии терроризма и неонацизма“ среди молодежи», — говорится в сообщении.

Однако фактически россияне пытаются найти новые пути давления на подполье. Ведь текущие меры не приносят желаемого результата.

В Центре нацсопротивления добавляют, что оккупационная администрация намерена усилить ответственность за распространение информации проукраинского характера и выявление очагов движения сопротивления. Таким образом, оккупанты на своих заседаниях продолжают обсуждать оккупационную политику РФ, направленную на искоренение украинской идентичности и навязывание украинской молодежи идеологию «русского мира».

В ЦНС добавили, что оккупанты боятся сопротивления украинских партизан, поэтому все чаще начинают выставлять данные темы в свою повестку дня, особенно во время заседаний силовых структур.