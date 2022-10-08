«Живой щит». Россияне разместили технику в школах Херсонской области, где проходит обучение 8 октября, 19:01 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

В Херсонской области оккупанты размещают военную технику и личный состав в школах, где продолжается учебный процесс.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Отдельные школы проходят по „официальным“ документам оккупантов, как те, где идет учебный процесс. У них тех учеников, чьих родителей заставили отдать детей под обучение по российской программе, действительно выводят на занятия», — говорится в сообщении.

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Однако, по предварительной информации, в этих учреждениях размещены российские военные подразделения и техника. Такие случаи наблюдаются в Голой Пристани.

«Таким образом, россияне цинично используют детей в качестве «живого щита», — добавили напоследок.

Жителей оккупированной части Херсонской области призывают эвакуироваться на момент операции по освобождению региона.

8 октября коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что российские оккупанты планируют вывезти жителей Херсонской области в Крым и Россию.

6 октября президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты принудительно депортировали более 1,6 млн украинцев, которые «рассеяны» по территории России и ее отдаленных регионах.

В конце августа в РФ заявили об «усыновлении» тысячи детей, депортированных из Мариуполя. МИД Украины подчеркнули, что страна-агрессор нарушает Женевские конвенции и Конвенцию ООН о правах ребенка и должна вернуть детей родителям.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях и использовала эти методы во время войны в Чечне.