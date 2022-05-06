«Не дают покоя». В Нидерландах россияне разгромили автомобили с украинскими номерами — советник мэра Мариуполя
По словам чиновника, на место инцидента прибыли правоохранители (Фото:harry_nl/www.flickr.com)
Советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко заявил, что в Нидерландах россияне разгромили автомобили с украинскими номерами.
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По его словам, «россияне не дают покоя мариупольцам и украинцам даже за границей».
«Наши мариупольцы, женщины и дети, которые были эвакуированы и в итоге размещены в порту г. Роттердам, Нидерланды на крупном лайнере, сообщают, что ночью россияне разгромили все автомобили с украинскими номерами, которые были припаркованы у лайнера», — заявил он.
По его данным, на месте много полиции и представителей Красного креста.
«Мариупольцы говорят, что эта агрессия из-за того, что Нидерланды отказались обслуживать российские суда», — отметил он.
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