«Не дают покоя». В Нидерландах россияне разгромили автомобили с украинскими номерами — советник мэра Мариуполя

6 мая, 11:28
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По словам чиновника, на место инцидента прибыли правоохранители (Фото:harry_nl/www.flickr.com)

По словам чиновника, на место инцидента прибыли правоохранители (Фото:harry_nl/www.flickr.com)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко заявил, что в Нидерландах россияне разгромили автомобили с украинскими номерами.

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По его словам, «россияне не дают покоя мариупольцам и украинцам даже за границей».

«Наши мариупольцы, женщины и дети, которые были эвакуированы и в итоге размещены в порту г. Роттердам, Нидерланды на крупном лайнере, сообщают, что ночью россияне разгромили все автомобили с украинскими номерами, которые были припаркованы у лайнера», — заявил он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=QmaYIdGAMHs&t=3s

По его данным, на месте много полиции и представителей Красного креста.

«Мариупольцы говорят, что эта агрессия из-за того, что Нидерланды отказались обслуживать российские суда», — отметил он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Нидерланды Мариуполь Война России против Украины

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