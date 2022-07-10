Россияне разбомбили батальон «ДНР» в Донецкой области — перехват СБУ 10 июля, 12:28 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне разбомбили второй батальон первого армейского корпуса «народной милиции ДНР», который воюет в составе армии РФ.

Об этом свидетельствует аудиоперехват, обнародованный СБУ в Telegram.

«Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплаты, ни **я. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их бросили куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае****сь стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе**шили… Вот те армия, прикинь», — рассказывает один из боевиков «ДНР», которого РФ мобилизовала на войну против Украины.

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Отмечено, что точная цифра потерь в результате инцидента со стороны РФ умалчивается.

«Российские захватчики пытались сохранить этот инцидент в секрете, хотя мобилизованные из „Л/ДНР“ и так догадываются, что их используют как пушечное мясо», — добавили в ведомстве.



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