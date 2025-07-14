«Так же было с Мариуполем». Россияне разбирают и вывозят оккупированный Бахмут по кирпичикам

Российские захватчики разбирают разрушенные дома в захваченном ими Бахмуте Донецкой области и вывозят кирпичи, в том числе во временно оккупированный Мариуполь.

Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в Мариупольском городском совете со ссылкой на активистов движения сопротивления Желтая лента.

По словам активистов, россияне вывозят кирпичи, оставшиеся от разрушенных жилых домов в Бахмуте и окрестных селах. Захватчики грузят его на фуры и вывозят на временно оккупированные территории «для восстановления объектов социальной инфраструктуры». Один из пунктов назначения фур — временно оккупированный Мариуполь.

«Судя по айдентике на машинах, оператором этой схемы является белгородский Трансюжстрой», — отмечают активисты.

В Мариупольском городском совете, комментируя действия российских оккупантов, напомнили, что захватчики на территориях Украины промышляют воровством.

«Так же было с Мариуполем, технику и оборудование, вывозили в Донецк и в неизвестном направлении. Все с целью наживы и воплощения коррупционных схем, чтобы заработать на горе людей», — отметили в горсовете.

В мае 2023 года российские оккупанты заявили о полном захвате Бахмута. Борьба за город продолжалась почти 10 месяцев, захватчики почти сравняли его с землей.

«Они (россияне — ред.) все разрушили. Сейчас Бахмут есть только в наших сердцах», — сказал президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что «враг уничтожил все».