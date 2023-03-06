Россияне в упор расстреляли украинского военнопленного: Киев заявляет об ужасном военном преступлении и геноциде 6 марта, 16:21 Последними словами украинского военного стал лозунг Слава Украине (Фото:Скриншот с видео WarLife/Telegram)

В сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского военного, который, вероятно, был взят в плен. В Офисе президента заявили об очередном военном преступлении РФ.

Внимание: материал содержит описания и видеозаписи, которые могут шокировать чувствительную аудиторию.

Видео расстрела украинского военнопленного появилось в соцсетях 6 марта. Неизвестно когда и где именно оно было снято. Личность военного так же на данный момент не установлена.

Видео дня

Человек за кадром в начале видео говорит «снимаю» и направляет камеру на украинского пленника. Тот произносит «Слава Украине», после чего россияне сразу же прицельным огнем выстреливают украинскому пленному в голову — он падает, и оккупанты еще несколько раз целятся в тело погибшего.

В Офисе президента Украины отметили, что расстрел пленного — это военное преступление.

«Военные преступления культивируются на россии. И отбеливаются их пропагандой и мифами о „нацистах“. Убийство попавшего в плен человека — еще один пример этого. А еще это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее», — написал глава ОП Андрей Ермак.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Он подчеркнул, что совершенное россиянами является нарушением Женевских конвенций, а также проявлением низости и подлости.

«России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление. Когда во всем мире слова „Слава Украине“ вызывают уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают… Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. Цель Украины, как и всего демократического мира, — привлечение Российской Федерации к ответственности», — написал Лубинец в Telegram.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал расстрел украинского военнопленного ужасным военным преступлением и еще одним доказательством того, что война РФ против Украины является геноцидом.

Он призвал главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана немедленно начать расследование.

«Виновные должны предстать перед правосудием», — написал Кулеба в Twitter.



Это уже не первый зафиксированный случай военных преступлений россиян в отношении украинских военнопленных.

В июле прошлого года в сети появилось видео жестоких пыток над украинским пленным. На нем российские солдаты прижимают украинского военного к земле и с помощью чего-то, похожего на канцелярский нож, удаляют его гениталии, а затем подносят их в камеру.

Крупнейшим подобным преступлением РФ стало умышленное убийство украинских пленных, среди которых и защитники Азовстали, на территории колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области в июле 2022-го. Тогда россияне под предлогом «обстрела ВСУ» устроили взрыв в помещении, где находились пленные. Погибли около 50 украинцев.

Оккупанты так и не предоставили полный список погибших и не допустили на место трагедии ни международную миссию Красного Креста, ни украинского омбудсмена.

Кроме того, известно немало случаев о пытках голодом, издевательствах и психологическом давлении в отношении украинских военных в российском плену.