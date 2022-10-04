«Раньше были наглые, а теперь тихие». Украинцы — жители Турции рассказывают о россиянах, бегущих сюда от мобилизации 4 октября, 15:44 Эксклюзив НВ С 24 февраля в Турции для получения разрешения на временное проживание зарегистрировалось более полумиллиона граждан России (Фото:REUTERS/Kaan Soyturk)

С начала полномасштабной войны в Украине в Турцию из РФ сбежали уже более полумиллиона россиян, впрочем, ведут себя они теперь удивительно тихо — рассказывают местные украинцы.

Российские беглецы от мобилизации шагают по миру — уже сотни тысяч граждан РФ штурмуют границы других стран, чтобы не попасть на войну в Украину. Наряду с Грузией, Арменией и Казахстаном популярным направлением является Турция. По данным украинских дипломатов, с 24 февраля для получения разрешения на временное проживание там уже зарегистрировалось более полумиллиона граждан России, причем в последнее время поток приезжих существенно увеличился.

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Впрочем, для россиян жизнь в Турции оказалась не такой сладкой, как ожидалось — жилье гражданам страны-агрессора сдают неохотно, а банковские карты оформляют с боем.

НВ поговорил с украинцами, уже несколько лет живущими в Турции, о россиянах в этой стране.

Елена Кючюкипликчи

4 года проживает в городе Измир

Елена Кючюкипликчи рассказывает, что граждане РФ очень активно покупали недвижимость в Турции и переезжали сюда жить еще до начала полномасштабного вторжения. / Фото: DR

Сейчас россияне в Турции боятся украинцев и пытаются сидеть тихо. Мы здесь все носим какую-нибудь национальную символику: ленты, браслеты, футболки или вышиванки. Россияне, как только это видят, стараются не общаться, потому что знают, что может быть скандал. Так что и скандалов с их участием стало меньше. К примеру, в прошлом году у Анталии был российский автопробег, где экспаты ехали со своими флагами и показывали, что они здесь есть и как сильно они любят Россию. Теперь они сидят на попе ровно, потому что боятся, что их отсюда попрут. А в таком случае, куда они поедут? Поэтому никаких букв Z, никаких георгиевских лент, даже флагов никаких.

В нашем сообществе здесь говорят так: пусть россияне лучше будут выезжать за границу, чем у себя стоять в очередях на мобилизацию.

Еще до полномасштабной войны был такой тренд, что граждане РФ очень активно покупали недвижимость в Турции и переезжали сюда жить. Во-первых, уровень цен ниже, а теплый климат и три моря добавляют аргументов. Во-вторых, если сравнить уровень жизни в РФ и Турции, то это небо и земля. То есть это та же Европа, но открытая для россиян. Украинцы могут себе позволить свободно поехать в страны Шенгена, а единственное, что большинство россиян видели из отдыха высокого уровня — Турция.

А Измир это очень европейский город, эдакая турецкая американская мечта для состоятельных. Потому россиян много: здесь даже есть постоянное русское консульство и объединение Общество имени Солженицына. Когда я в нашем сообществе поднимала этот вопрос, одна женщина, татарка из Крыма, сказала: «Мне не нравится, что сюда много россиян приезжает. Потому что они, как всегда, понаедут, а потом как всегда скажут, что нужно освобождать россиян в Турции».

Если посмотреть на процент иностранцев, вкладывающихся в недвижимость в открытых для получения вида на жительство турецких районах — большинство россияне. Они чаще всего живут здесь и работают удаленно на РФ, либо налаживают свой бизнес на торговлю между Россией и Турцией, потому что экономические связи между странами действительно очень тесные.