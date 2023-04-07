Бои за Бахмут: россияне концентрируют все усилия на захвате города, но не достигают стратегического успеха

7 апреля, 13:01
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В Силах обороны рассказали о боях за Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

В Силах обороны рассказали о боях за Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

В Бахмуте Донецкой области сохраняется сложная ситуация. Российские оккупационные силы сосредоточили все усилия, чтобы захватить город, но не добились «стратегического успеха».

Об этом в комментарии Reuters сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, украинская сторона контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения России.

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«Ситуация сложная, противник концентрирует максимум усилий для захвата Бахмута. Однако он несет серьезные потери и не достигает стратегического успеха», — сказал Череватый.

Ранее британская разведка сообщила, что в последние дни российские оккупационные войска получили новый импульс в боях за Бахмут.

По данным ведомства, РФ добилась дальнейших успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Бахмут Война России против Украины

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