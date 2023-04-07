Бои за Бахмут: россияне концентрируют все усилия на захвате города, но не достигают стратегического успеха
В Силах обороны рассказали о боях за Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)
В Бахмуте Донецкой области сохраняется сложная ситуация. Российские оккупационные силы сосредоточили все усилия, чтобы захватить город, но не добились «стратегического успеха».
Об этом в комментарии Reuters сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
По его словам, украинская сторона контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения России.
«Ситуация сложная, противник концентрирует максимум усилий для захвата Бахмута. Однако он несет серьезные потери и не достигает стратегического успеха», — сказал Череватый.
Ранее британская разведка сообщила, что в последние дни российские оккупационные войска получили новый импульс в боях за Бахмут.
По данным ведомства, РФ добилась дальнейших успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка.