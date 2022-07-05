«Ожесточенные бои». Россияне пытаются вытеснить ВСУ из Луганской области — Минобороны

5 июля, 16:58
Последствия обстрелов Лисичанска со стороны российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Последствия обстрелов Лисичанска со стороны российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают наступательные действия для установления контроля над Донецкой и Луганской областями. В то же время ВСУ отразили штурмовые действия противника, который пытался захватить Белогоровку.

Об этом во время брифинга в медиацентре Украина-Укринформ сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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«На Донецком направлении Вооруженные Силы Украины ведут бои с российской группировкой, в состав которой оккупанты привлекли подразделения 8-й, 58-й армий, мобилизационного резерва 1-й, 2-й армейских корпусов южного военного округа, 2-й, 41-й армии, 90-й танковой дивизии центрального военного округа, 68-й армейского корпуса восточного военного округа, а также воздушно-десантных войск», — сообщил спикер.

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https://www.youtube.com/watch?v=p6vJc1zXhHM

Кроме того, по словам Мотузяника, российские войска ведут наступательные действия с целью установления полного контроля над Луганской областью. Украинские войска препятствуют намерениям противника взять под полный контроль дорогу Бахмут — Лисичанск и создать условия для окружения подразделений Сил обороны в районах Углегорской ТЭС и поселка Новолуганское.

https://www.youtube.com/watch?v=xhvJ8-KnZKg

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Минобороны Украины Донецкая область Российская агрессия Луганская область Война России против Украины

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