Российские войска пытаются вести наступательные действия, но безуспешно — Генштаб ВСУ 29 июня, 07:45 Украинские военные ведут огонь из самоходной гаубицы (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупанты пытаются вести наступательные действия, но безуспешно, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение суток состоялось 40 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в четверг, 29 июня в Facebook.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Раздоловки. Нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Звановки и Выемки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменское и Роздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки, Богдановки и Белой Горы. Нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное.

На Авдеевском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки и Северного. Вместе с тем нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии более десяти населенных пунктов, в частности, Бердичи, Авдеевку, Водяное, Карловку и Первомайское.

На Марьинском направлении ВСУ отбили все атаки противника в районе города Марьинка, в то же время, враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы в районах около десяти населенных пунктов, среди которых Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг провел безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиаудары возле Пречистовки и Макаровки Донецкой области. Осуществил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Константиновка, Парасковиевка, Новомихайловка, Пречистовка, Золотая Нива, Свободное Поле, Сторожевое, Благодатное, Макаровка и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.