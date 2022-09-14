Россияне пытаются продвинуться в Донецкой области, но ВСУ дают им отпор — Генштаб

14 сентября, 19:35
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Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Российские оккупанты пытаются продвинуться в Донецкой области, однако украинские военные дают им достойный отпор.

В течение дня были отражены вражеские атаки в районах восьми населенных пунктов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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Россияне продолжают терроризировать гражданское население Украины, нарушая законы и обычаи ведения войны. От авиационных и ракетных ударов противника пострадала инфраструктура более 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Степного, Сухого пруда, Белогорки, Безымянного и Малой Сейдеминухи. Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева и Краматорска. Всего, в течение 14 сентября, было совершено 8 ракетных, 4 авиационных удара и 15 обстрелов из РСЗО.

Видео дня

При этом сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

На Северском направлении захватчики обстреляли из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Сеньковка и Блесна Черниговской области и Степное и Нововасильевка Сумской области.

https://www.youtube.com/watch?v=f-eSqiRmw7o

На Харьковском направлении значительно снизилась интенсивность вражеских обстрелов. Однако огневому воздействию подверглись населенные пункты Басово и Купянск.

На других направлениях россияне совершили обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов и артиллерии, а именно:

  • на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Дроновка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Спорное и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григорьевка, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка и Веселое;
  • на Авдеевском направлении — Уманское, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
  • на Запорожском направлении — населенные пункты Богоявленка, Зеленое Поле, Новополь, Времевка, Великая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов и Малые Щербаки;
  • на Южнобугском направлении — в районах населенных пунктов Высокополье, Заречное, Каменное, Архангельское, Партизанское, Андреевка, Белогорка, Мухой Пруд, Терновые Поды, Благодатное, Мирное и Таврическое.

Сообщается, что морально-психологическое состояние противника крайне низкое из-за больших потерь. Командование подразделений вражеских войск угрозами отправки на позиции переднего края без оружия пытается заставить личный состав участвовать в боевых действиях. Из-за этого до 50 мобилизованных военнослужащих из Горловки написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.

На Донецком направлении россияне не оставляют попыток продвинуться вглубь нашей территории. Украинские военные отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорськ, Зайцевое, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/408427901470294
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины Генштаб ВСУ

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