Россияне пытаются продвинуться в Донецкой области, но ВСУ дают им отпор — Генштаб 14 сентября, 19:35 Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Российские оккупанты пытаются продвинуться в Донецкой области, однако украинские военные дают им достойный отпор.

В течение дня были отражены вражеские атаки в районах восьми населенных пунктов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Россияне продолжают терроризировать гражданское население Украины, нарушая законы и обычаи ведения войны. От авиационных и ракетных ударов противника пострадала инфраструктура более 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Степного, Сухого пруда, Белогорки, Безымянного и Малой Сейдеминухи. Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева и Краматорска. Всего, в течение 14 сентября, было совершено 8 ракетных, 4 авиационных удара и 15 обстрелов из РСЗО.

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При этом сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

На Северском направлении захватчики обстреляли из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Сеньковка и Блесна Черниговской области и Степное и Нововасильевка Сумской области.

На Харьковском направлении значительно снизилась интенсивность вражеских обстрелов. Однако огневому воздействию подверглись населенные пункты Басово и Купянск.

На других направлениях россияне совершили обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Дроновка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Спорное и Белогоровка;

— в районах населенных пунктов Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Дроновка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Спорное и Белогоровка; на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григорьевка, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка и Веселое;

— в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григорьевка, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка и Веселое; на Авдеевском направлении — Уманское, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

— Уманское, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка; на Запорожском направлении — населенные пункты Богоявленка, Зеленое Поле, Новополь, Времевка, Великая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов и Малые Щербаки;

— населенные пункты Богоявленка, Зеленое Поле, Новополь, Времевка, Великая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов и Малые Щербаки; на Южнобугском направлении — в районах населенных пунктов Высокополье, Заречное, Каменное, Архангельское, Партизанское, Андреевка, Белогорка, Мухой Пруд, Терновые Поды, Благодатное, Мирное и Таврическое.

Сообщается, что морально-психологическое состояние противника крайне низкое из-за больших потерь. Командование подразделений вражеских войск угрозами отправки на позиции переднего края без оружия пытается заставить личный состав участвовать в боевых действиях. Из-за этого до 50 мобилизованных военнослужащих из Горловки написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.

На Донецком направлении россияне не оставляют попыток продвинуться вглубь нашей территории. Украинские военные отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорськ, Зайцевое, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

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